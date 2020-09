Akcje Campbell Soup spadły o 1,4 proc. w handlu przedrynkowym, chociaż amerykańska firma produkująca zupy w puszkach, przekąski i proste posiłki odnotowała wzrost sprzedaży i zysków w ostatnim kwartale.

W czwartym kwartale fiskalnym firma osiągnęła zysk w wysokości 86 mln USD, czyli 28 centów na akcję. W analogicznym okresie ubiegłego roku była to strata w wysokości 8 mln USD, czyli 3 centy na akcję.

Z wyłączeniem pozycji jednorazowych, takich jak opłaty restrukturyzacyjne i korekty emerytalne, skorygowany zysk na akcję wzrósł z 42 do 63 centów, przekraczając szacunki analityków.

Wartość sprzedaży wzrosła o 18 proc. do 2,11 mld USD. To również wyższa kwota, niż wynikało z rynkowych prognoz. W pierwszym kwartale fiskalnym firma spodziewa się skorygowanego zysku na akcję w wysokości od 88 do 92 centów.

Akcje Campbell Soup zyskały 6,1 proc. od początku roku do środy.