Cavatina gotowa płacić 13 proc.

Spółka robi kolejne podejście do emisji obligacji detalicznych. Oprocentowanie się nie zmieniło, ale skala oferty została zmniejszona.

W poniedziałek 6 czerwca rozpoczęły się zapisy na obligacje detaliczne Cavatiny Holding. Potrwają do 21 czerwca 2022 r. Dzięki emisji opartej na prospekcie zatwierdzonym przez KNF, biurowy deweloper chce pozyskać 40 mln zł. Pieniądze planuje oddać za 3,5 roku. Odsetki będą płatne co sześć miesięcy, a ich wysokość będzie wypadkową stawki WIBOR 6M powiększonej o 6 pkt proc. marży. Takie same było oprocentowanie papierów dłużnych, jakie spółka wyemitowała w lutym 2022 r. Chciała wtedy pozyskać 50 mln zł. Popyt na obligacje wyniósł niespełna 41 mln zł.

Jeszcze na koniec maja 2022 r. przyjęta konstrukcja odsetek przekładała się na 12,79 proc. w stosunku rocznym. Obecnie byłoby to już 12,91 proc. Rzeczywista stawka oprocentowania dla pierwszego okresu odsetkowego obecnie sprzedawanych papierów zostanie jednak ustalona w oparciu o WIBOR 6M z 24 czerwca. Datę emisji wyznaczono na 30 czerwca. Formalnie obligacje emitowane przez Cavatinę Holding należą do kategorii obligacji zabezpieczonych. Zabezpieczeniem jest poręczenie Cavatiny sp. z o.o. Ta jest jedynym akcjonariuszem Cavatiny Group, która dysponuje niemal 70 proc. akcji i głosów w emitującej obligacje Cavatinie Holding. Minimalny zapis musi opiewać na 1 tys. zł, co jest równowartością jednej obligacji. Chęć nabycia papierów dłużnych Cavatiny Holding można zgłaszać w Michael/Ström DM, DM BDM, Noble Securities oraz DM Banku BPS. 12,91 proc. Takie byłoby oprocentowanie obligacji Cavatiny Holding w pierwszym okresie odsetkowym, gdyby jego wartość została ustalona w pierwszym dniu sprzedaży, a nie 24 czerwca.