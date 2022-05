CCC wstępnie o wynikach za I kwartał

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

CCC podało wstępne wyniki za I kwartał 2022 r.

Przychody obuwniczej grupy wzrosły w okresie od lutego do kwietnia 2022 r. o 32 proc. do 1,89 mld zł, w tym w samym CCC o 40 proc. do 790 mln zł, eobuwiu o 13 proc. do 747 mln zł, modivo o 67 proc. do 162 mln zł, a w nowym formacie HalfPrice wyniosły 118 mln zł.