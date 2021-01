CD Projekt: Większość negatywnych informacji i ryzyk jest już w cenie

Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM, w raporcie z 11 stycznia wydał rekomendację “kupuj” dla akcji CD Projektu. Cena docelowa to 315 zł.

Poprzednio zalecenie brzmiało “redukuj”, ale zdaniem analityka, obecna wycena dyskontuje już większość negatywnych informacji i ryzyk, nie uwzględnia natomiast prawidłowo sukcesu finansowego, jakim jest „Cyberpunk”.

"22 grudnia 2020 spółka poinformowała o 13 mln sprzedanych kopii „CP2077” w 10 dni od premiery. Spodziewamy się, że do końca tego roku liczba ta zwiększy się do 15,6 mln, co pozwoli wypracować 2,8 mld zł przychodów w 2020 r. Liczymy, że w związku z trwającą „naprawą” gry, sprzedaż na konsole przesunie się na 2021 rok. Ponadto w monetyzacji tytułu będzie pomagała budująca się baza nowych konsol (szacujemy, że do końca 2021 roku będzie ich łącznie ok. 31,4 mln czyli ok. 20 proc. ogółu poprzedniej i aktualnej generacji). Spółka cały czas pracuje nad ulepszoną wersją przeznaczoną na next-geny i spodziewamy się jej wydania w 4Q’21, co jeszcze bardziej napędzi sprzedaż w tym okresie. Dodatkowo, naszym zdaniem jedyną tak rozbudowaną produkcją jak „Cyberpunk”, która będzie mogła rywalizować o podobną rzeszę graczy jest „Hogwarts Legacy”. Gra została wstępnie zapowiedziana na 2021 rok. Dostrzegając jednak problemy z dopracowaniem gry z tak rozbudowanym światem nie spodziewamy się jej wydania wcześniej niż w 4 kw. 2021/I kw. 2022“ - napisano w uzasadnieniu raportu, który jest już dostępny na stronie brokera.

Analityk odniósł się też do kwestii pozwów zbiorowych, złożonych przeciw spółce.

“W tej chwili trudno jest ocenić konsekwencje, jednak podobne pozwy w branży potrafią się ciągnąc wiele lat i kończyć ugodami opiewającymi na kilkadziesiąt mln USD (w styczniu 2019 r. The Shall Law Firm oraz Rosen Low Firm wytoczyły proces wobec Activision Blizzard za zatajenie zakończenia współpracy ze studiem Bungie co, zdaniem pozywających, spowodowało szkody w portfelach inwestorów – prawdopodobnie sprawa dalej jest w toku, niewykluczone jednak, że doszło do cichej ugody a pozwy zostały wycofane). Uważamy, że obecna wycena spółki dyskontuje większość tych informacji” - dodał Krzysztof Tkocz.

Analityk prognozuje 2,77 mld zł przychodów w 2020 r., 2,02 mld zł w 2021 i 2,03 mld zł z 2022 r. Prognozy zysków to - odpowiednio - 1,7; 1,1; 1,2 mld zł.

Analityk zakłada dywidendę w wysokości 8,2 zł w 2021 r.

