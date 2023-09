Cena ropy na drodze do trzeciego z rzędu wzrostowego tygodnia

Na rynku ropy naftowej strona popytowa nie traci swojej siły. Wczoraj notowania ropy naftowej gatunku WTI przekroczyły barierę 90 USD za baryłkę, natomiast notowania ropy Brent sięgnęły 94 USD za baryłkę. W obu przypadkach, są to najwyższe poziomy cenowe od 10 miesięcy. Tym samym, notowania ropy naftowej znajdują się na drodze do już trzeciej z rzędu solidnej tygodniowej zwyżki.

W tym tygodniu wsparciem dla notowań ropy naftowej był powiew optymizmu związanego z perspektywami wzrostu gospodarczego na świecie. Po pierwsze, dane makro w Stanach Zjednoczonych w większości były lepsze od oczekiwań – dynamika sprzedaży detalicznej pobiła prognozy, z kolei mniejsza okazała się liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Wczoraj pozytywnym akcentem było także zasygnalizowanie przez ECB zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych w strefie euro. Co prawda nieoczekiwana podwyżka stóp o 0,25 pkt. proc. będzie uderzeniem w gospodarkę eurolandu, ale jasna deklaracja o wycofywaniu się ECB z jastrzębiego podejścia do polityki monetarnej jest prognostykiem większej przewidywalności w przyszłości.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Z kolei dzisiaj lepsze od oczekiwań dane makro pojawiły się w Chinach. Na plus zaskoczyły dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, które wyraźne przebiły prognozy. Dla wielu inwestorów jest to sygnał, że kondycja gospodarki chińskiej w końcu zaczyna się poprawiać, po wyjątkowo słabym okresie „rozruchu” po zniesieniu pandemicznych restrykcji na początku bieżącego roku. Niemniej, na razie inwestorzy podchodzą do tych danych z dystansem, wyczekując ich potwierdzenia w kolejnych informacjach z Chin. Na razie nie wiadomo bowiem, czy ożywienie okaże się trwalsze.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne