Ceny docelowe akcji Orange'a i Cyfrowego Polsatu poszły w dół

W przypadku Orange Polska cena została obniżona z 7,3 do 7 zł, a Cyfrowego z 34,9 do 22,9 zł.

Zdaniem Konrada Księżopolskiego, telekomy, mimo że oferują produkty uznawane dziś za niezbędne, nie są w stanie skutecznie przenieść presji inflacyjnej na swoich konsumentów.

“Wszystko z powodu silnej konkurencji, która jak się wydaje nasiliła się w ostatnim czasie, między innymi za sprawą oferty pakietowej Play/UPC. Naszym zdaniem nie jest to jednak początek nowej wojny cenowej, gdyż oferta ta obejmuje droższe pakiety i jej głównym celem jest nagłośnienie połączenia Play/UPC.” - uważa analityk.

Jak podkreśla, ARPU telekomowe rośnie w tempie 3-6 proc., jednak biorąc pod uwagę inflację, która wynosi obecnie 14 proc., oznacza to spadek ARPU w ujęciu realnym.

“Naszym zdaniem, operatorzy będą starali się selektywnie podnosić ceny oferowanych produktów. Będą uzasadniać to koniecznością finansowania wydatków operacyjnych i kapitałowych, które również są narażone na inflację. Biznesowy model Cyfrowego Polsatu wciąż wydaje się nam fundamentalnie bardziej atrakcyjny niż Orange Polska. Warto jednak podkreślić, że rozwój zielonej energii może nie tylko pochłonąć cały FCF, lecz także zmusić Cyfrowy Polsat do anulowania dywidendy w latach 2023-2024, co czyni akcje Cyfrowego Polsatu mniej atrakcyjnymi dla inwestorów krótko-/średnioterminowych” - dodaje Konrad Księżopolski.

Jego zdaniem Orange będzie w stanie wypłacać 0,25 zł dywidendy na akcję w kolejnych latach.