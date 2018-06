Ceny domów w Chinach wzrosły najmocniej od 19 miesięcy

Ceny domów w Chinach wzrosły w maju 2018 r. najmocniej od 19 miesięcy, ignorując rządowe dzialania mające na celu ograniczenie spekulacji nieruchomościami.

Ceny domów w 70 miastach śledzonych przez rząd wzrosły o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, wynika z danych opublikowanych przez National Bureau of Statistics. W kwietniu dynamika wzrostu cen kształtowała się na poziomie 0,57 proc.

Zobacz więcej Bloki w Chinach fot. Bloomberg

Lokalni urzędnicy próbują „okiełznać” zwyżkujące ceny nieruchomości, nie powodując nadmiernego spowolnienia, wprowadzając szereg ograniczeń, aby zlikwidować spekulacyjne zakupy. Sześć miast, w tym Foshan i Chengdu, ostatnio zwiększyło ograniczenia, po tym jak ministerstwo budownictwa mieszkaniowego powtórzyło żądanie rządu centralnego dotyczące ustabilizowania rynku nieruchomości.

Sektor nieruchomości nadal jest "zaskakująco odporny", w obliczu wyraźnego spowolnienia w szerszej gospodarce – ocenia Wei Yao, główny ekonomista Chin w Societe Generale w Paryżu.

Dane potwierdzają oznaki siły sektora po tym jak w minionym miesiącu doszło do odbicia w sprzedaży domów w ujęciu wartościowym, podczas tradycyjnie raczej „spokojnego” okresu

W maju 100 największych chińskich deweloperów odnotowało wzrost sprzedaży o 17,7 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, co jest największą zwyżką w tym roku, To zasługa większej liczby nowych projektów zostało dopuszczonych w miastach drugiej i trzeciej kategorii.

Ceny domów, z wyłączeniem dotowanych przez państwo mieszkań, wzrosły w maju w 61 z 70 monitorowanych miast, w porównaniu z 58 w kwietniu.