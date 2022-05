Czerwcowe kontrakty terminowe na gaz ziemny na holenderskiej platformie TTF taniały w trakcie czwartkowego zamknięcia o 3,7 proc. do 91,02 EUR za megawatogodzinę (MWh). To najniższe rozliczenie od 23 lutego.

Z analiz Bloomberga wynika, że do końca miesiąca do Europy dotrze co najmniej 10 tankowców z LNG, co pomoże dodatkowo wzmocnić zapasy. We wtorek średni poziom zapełnienia wszystkich europejskich magazynów sięgał 41 proc.

Rynek pozostaje ostrożny, a terminy płatności za gaz zbliżają się wielkimi krokami. Moskwa już odcięła dostawy do Polski i Bułgarii. Finlandia również odmawia zapłaty w rublach i spodziewa się podobnego kroku ze strony Rosji.