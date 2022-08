Ceny gazu zatrzymały część produkcji Grupy Azoty

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W związku ze wzrostem cen gazu Grupa Azoty zdecydowała o czasowym zatrzymaniu pracy niektórych instalacji od 23 sierpnia. Produkcję mocno ograniczą też zakłady w Puławach.

Od początku roku notowania gazu wzrosły o 287 proc. Grupa Azoty to drugi jego największy polski konsument, a przy produkcji nawozów paliwo to nawet 80 proc. kosztów całkowitych. Spółka podała właśnie, że czasowo zatrzymała pracę instalacji do produkcji: nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Spółka kontynuuje produkcję katalizatorów, osłonek poliamidowych, kwasów humusowych, skrobi termoplastycznej oraz kwasu azotowego stężonego.