Ceramika Paradyż zmierza do miliarda

Roczna produkcja płytek ceramicznych w Polsce przekracza 100 mln m kw., co daje naszej branży pozycję trzeciego co do wielkości producenta w Europie. Liderami są Hiszpanie i Włosi.

Polska branża płytek ceramicznych jest mocno skoncentrowana. Na rynku działa kilkadziesiąt firm produkcyjnych, ale pięciu największych producentów lub grup kapitałowych: Cersanit, Tubądzin, Ceramika Końskie, Cerrad i Ceramika Paradyż odpowiada za ok. 90 proc. produkcji. Z raportu „Rynek płytek ceramicznych w Polsce edycja 2021” wynika, że Ceramika Paradyż ma 16 proc. udziału w produkcji płytek w naszym kraju.

Ponad połowa płytek z Polski trafia na rynki zagraniczne, a udział eksportu w sprzedaży krajowych firm w ostatnich latach rośnie. Jednocześnie zwiększa się aktywność dostawców zagranicznych. Już ponad 40 proc. sprzedaży w Polsce stanowią płytki importowane, głównie z Indii, Hiszpanii, Włoch i Ukrainy.

Tak słabych wyników, jak w pierwszym półroczu 2022 r., polska branża płytek ceramicznych nie odnotowała co najmniej od kilkunastu lat. Spadek jest widoczny zarówno w produkcji, jak i handlu zagranicznym - jednocześnie w imporcie i eksporcie. Z danych zebranych przez Centrum Analiz Branżowych wynika, że w pierwszym półroczu bieżącego roku produkcja była o ok. 8 proc. mniejsza niż przed rokiem. O słabnącym popycie w Polsce świadczy również duży spadek importu, który od stycznia do maja zmalał o 13 proc. Podobne zjawisko widoczne jest w eksporcie, który od stycznia do maja 2022 r. skurczył się o ponad 8 proc.