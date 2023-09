Chińczycy kupili Techland

Największa chińska inwestycja w Polsce stała się faktem. Z dokumentów, do których dotarł PB, wynika, że Tencent sfinalizował zakup akcji Techlandu. W organach wrocławskiej spółki zasiedli wiceprezesi Tencenta.

Zapowiedziane w lipcu przejęcie Techlandu przez Tencent to największa chińska inwestycja w naszym kraju. Wartość pakietu akcji sprzedawanego przez Pawła Marchewkę szacowana jest na ponad 6 mld zł.

Od czasu ogłoszenia transakcji zarówno polska, jak też chińska spółka nabrały wody w usta i nie informują o jej warunkach ani przebiegu. Tymczasem z dokumentów złożonych w sądzie rejestrowym wynika, że została sfinalizowana w ostatnim dniu sierpnia. Tego dnia Proxima Beta Europe, spółka zależna Tencentu, nabyła 11,2 mln akcji Techlandu, stanowiących 67 proc. w kapitale zakładowym, od Pawła Marchewki i Marchewka Fundacja Rodzinna.

Zmiany w strukturze właścicielskiej pociągnęły za sobą zmiany w jej organach. Z zasiadania w zarządzie zrezygnowała Aleksandra Marchewka, prywatnie małżonka Pawła Marchewki. Z rady nadzorczej zrezygnowali Janusz Sawicki i Karina Puchała, siostra prezesa Techlandu.

Przewodniczącym rady nadzorczej został Ma Xuaoyi, który od 2013 r. pełni funkcję starszego wiceprezesa Tencentu. Obecnie odpowiedzialny jest za międzynarodową dystrybucję Tencent Games, nawiązywanie i utrzymywanie długoterminowych partnerstw biznesowych. Radę nadzorczą zasilił również Julien Bares, wiceprezes Tencent Games. Do rady nadzorczej wszedł też Nin Jun. Zasiada również w radzie nadzorczej Fulqrum Games, w której inwestorem jest Tencent.

Transakcja przejęcia Techlandu przez Tencent była zgłoszona do regulatora rynku w Austrii. Informowaliśmy niedawno, że UOKiK nie wyklucza, iż także przyjrzy się transakcji.

Choć Techland i Tencent nie śpieszyły się z informowaniem o transakcji, to niektórzy gracze sugerowali już wpływ nowego akcjonariusza na działalność wrocławskiej spółki. Niedawno wprowadziła mikrotransakcje do najnowszej gry „Dying Light 2”. Nie spodobało się to fanom produkcji, co znalazło odzwierciedlenie w ocenach na platformie Steam. Liczba pozytywnych ocen za ostatni miesiąc to jedynie 47 proc. W okresie od premiery jest na poziomie 78 proc. Ze strony spółki słychać, że nowy inwestor nie mam wpływu na decyzję o zmianach, gdyż była ona przygotowywana przez ostatnie miesiące.