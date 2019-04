Chińska spółka będzie eksportować miliony telewizorów przez Łódź

Od uruchomienia przez China Railway Express pociągów do Polski coraz więcej firm decyduje się na relatywnie szybki transport dóbr do Europy. Jedną z nich jest Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics, który wysłał transport telewizorów do Łodzi, pisze wtorkowy China Daily.

29 marca producent telewizorów Skyworth wysłał z Chengdu pociąg wiozący 41 kontenerów z częściami do Łodzi. Transport potrwa 14 dni, czyli połowę czasu, który zająłby transport morski. Skyworth Express wiezie elementy ok. 20 tys. telewizorów, które zostaną sprzedane na europejskim rynku. Tony Wang, szef Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co ujawnił, że spółka będzie wysyłać transporty dwa do czterech razy w miesiącu. W przyszłości częstotliwość transportów może jeszcze wzrosnąć. W tym roku planuje wyeksportować do Europy 1,5 mln telewizorów, a za dwa...