Chiński gigant paliwowy deklaruje mocny wzrost produkcji ropy

Największy w Państwie Środka producent ropy i gazu zapowiedział, że dąży do celu by w 2025 r. dzienne wydobycie ropy na kontynencie zwiększyło się do 1,2 mln baryłek. To o 28 proc. więcej niż obecny poziom.

To pułap porównywalny z wydobyciem ropy na morzu jakie Chiny notowały w pierwszym półroczu 2022 r., które wyniosło 169,5 mln baryłek, co dawało około 936 tys. baryłek dziennie.

Udział produkcji na stałym lądzie wzrósł w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. do 71 proc. w portfelu CNOOC z 69 proc. rok wcześniej.

Rynkowy gigant stwierdził również, że jego średnioterminowym celem jest zwiększenie udziału gazu ziemnego do 35 proc. całkowitej produkcji do 2025 r. z 21 proc. obecnie.

Firma chce także, aby emisje dwutlenku węgla osiągnęły szczyt do 2028 r. i stać się neutralna pod względem emisji CO2 do 2050 r.