Chiński orzech do zgryzienia

Antychińskie nastroje w UE i USA wzbudziły nadzieję na przeniesienie części fabryk zza muru do Polski. Eksperci studzą emocje: nawet jeśli to nastąpi, nie będzie masowe.

Trwająca na całym świecie pandemia koronawirusa sprawia, że odpowiedzi wymaga coraz więcej trudnych pytań o przyszłość globalnego łańcucha dostaw i w ogóle globalizacji. W razie nagłej potrzeby zakupu środków ochrony osobistej nawet największe gospodarki świata, jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy, są zależne od dobrej woli krajów dalekiej Azji, gdzie odbywa się produkcja. Zmusza to liderów państw całego szeroko rozumianego Zachodu do przemyślenia kierunków rozwoju światowej gospodarki. U źródła tej refleksji leży zachowanie Chin, kraju pochodzenia wirusa. Budzi ono kontrowersje wśród polityków, analityków i części społeczeństwa zaangażowanego w walkę o prawa człowieka. Najważniejsze pytanie brzmi: czy pandemia zmieni podejście do współpracy z Państwem Środka, czy też wszystko wróci do normy sprzed kryzysu.