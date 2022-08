Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Chiny skrytykowały przepisy podpisane w tym tygodniu przez Joe Bidena zachęcające do produkcji chipów procesorowych w Stanach Zjednoczonych i zmniejszające zależność od dostawców azjatyckich. Pekin nazywa to “zagrożeniem dla handlu i atakiem na chiński biznes” - pisze Associated Press.

fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg