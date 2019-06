Eksperci oczekują zacieśnienia kontroli importu węgla przez Chiny w drugiej połowie roku, jeśli organy regulacyjne będą w stanie ustabilizować krajowe ceny, potencjalnie osłabiając światowy rynek, ponieważ główny nabywca schładza popyt.

Władze będą dążyć do ograniczenia importu do poziomu co najwyżej zeszłorocznych dostaw, które wyniosły 281 mln ton.

Zobacz więcej Górnictwo, węgiel fot. Bloomberg

Tymczasem dostawy zrealizowane w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2019 r. wzrosły o 5,6 proc. do 127 mln ton wobec analogicznego okresu 2018 r. Oznacza to, że import może się zmniejszyć w drugiej połowie roku - powiedział Zeng Hao, analityk w firmie konsultingowej Fenwei Energy Information Services Co. W jego opinii, Chiny mają tendencję do zmniejszenia kwot wraz z upływem roku, co skłoniło kupujących do zrealizowania wcześniejszych zakupów. Jako największy na świecie konsument i producent tego paliwa, Chiny często zarządzają rynkiem krajowym, dostosowując import. W ostatnich dwóch miesiącach 2018 r. zawiesiły odprawy celne, aby wypełnić limit rocznych przesyłek. Po wzroście cen w tym roku z powodu ostrzejszej kontroli lokalnych kopalń, główne elektrownie zwróciły się do rządu o pomoc w obniżeniu kosztów węgla.

