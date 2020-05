Linie British Airways wstrzymują loty do Chin do końca marca

Linie British Airways poinformowały w poniedziałek, że wszystkie loty do i z Chin kontynentalnych zostają odwołane do końca marca. Dotychczas brytyjski przewoźnik planował, że w związku z epidemią koronawirusa loty do tego kraju zostaną zawieszone do końca lutego.