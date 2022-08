Chiny: Sprzedaż aut elektrycznych może osiągnąć rekordowe 6 mln

Dostawy pojazdów napędzanych nową energią wzrosły w lipcu ponad dwukrotnie do około 486 tys. sztuk – co stanowi 26,7 proc. nowego rynku motoryzacyjnego. Ogólna sprzedaż "osobówek“ wzrosła o 20 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, do 1,84 mln sztuk, podał we wtorek PCA.

Najnowsza prognoza Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Aut wskazuje, że tegoroczny wynik będzie podwojeniem ubiegłorocznego, kiedy sprzedano 2,99 mln takich pojazdów. W Chinach występuje aktualnie ogromny popyt na auta nisko i bez-emisyjne - pisze Bloomberg.

Stowarzyszenie zaznacza, że jego prognozy są dość ostrożne, a liczba sprzedanych aut elektrycznych może być jeszcze wyższa.