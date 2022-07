Zmienił się kluczowy przepis dla właścicieli elektryków

Od 2018 r., czyli daty wejścia w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, flota samochodów z napędem elektrycznym na polskich drogach zwiększyła się ponad siedmiokrotnie – wynika z analiz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). Jednocześnie z badania przeprowadzonego przez EV Klub Polska wynika, że 8 na 10 kierowców elektryków chce ładować swoje auta w domu. Stosunkowo długi czas uzupełniania energii w akumulatorze można skrócić, nabywając prywatną ładowarkę. O ile uruchomienie takiego urządzenia w domu jednorodzinnym nie sprawia większych problemów, o tyle w ubiegłych latach dla wielu posiadaczy samochodów elektrycznych mieszkających w budynkach wielorodzinnych instalacja zwykłego wallboxa była prawdziwym wyzwaniem. Jednak to się zmienia.

– W nowelizacji ustawy o elektromobilności wprowadzono specjalną procedurę instalacji prywatnej ładowarki w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Zmiana na lepsze

Nowa wersja ustawy, która weszła w życie już kilka miesięcy temu (24 grudnia 2021 r.), wprowadziła wiele zmian i poprawek - wśród nich uregulowanie procedury instalacji ładowarki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na wniosek mieszkańca. Tryb wyrażenia zgody na instalację ładowarki w dużych wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych został podzielony na dwa etapy. Pierwszy to złożenie wniosku o zgodę na instalację i eksploatację punktu ładowania przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku. Adresatem wniosku jest zarząd wspólnoty lub spółdzielni lub osoba sprawującej zarząd nad daną nieruchomością. Do wniosku załącza się pakiet wymaganych załączników, w tym oświadczenie o pokryciu kosztów zakupu i montażu ładowarki przez wnioskodawcę. W drugim etapie adresat wniosku zleca sporządzenie ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktów ładowania. Koszty jej sporządzenia ma ponosić wnioskodawca. Ekspertyza nie jest wymagana w przypadku budynków, w których została zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna przeznaczona do zasilania punktów ładowania.

– Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia złożenia lub - gdy jest wymagana ekspertyza - od momentu jej złożenia. Zgoda na instalację i używanie punktu ładowania [o mocy <11 kW - przyp red.] stanowi czynność zarządu. Możliwość odmówienia zgody została ograniczona do zamkniętego katalogu przyczyn, a w przypadku, gdy ekspertyza nie jest wymagana bezskuteczny upływ terminu i spełnienie przewidzianych ustawą warunków uprawnia wnioskodawcę do przystąpienia do instalacji ładowarki – tłumaczy Jan Wiśniewski, dyrektor centrum badań i analiz PSPA.

Ważny przepis 83 proc. kierowców samochodów elektrycznych preferuje ładowanie ich we własnych garażach. Ułatwienia w instalacji ładowarek w wielorodzinnych budynkach to nie tylko podniesienie ich komfortu ale i kolejny impuls, który może zwiększyć zainteresowanie autami na prąd. Adobe Stock

Odmowa wydania zgody na zainstalowanie i eksploatację ładowarki jest możliwa wyłącznie w czterech przypadkach wymienionych w ustawie, tj.: gdy z ekspertyzy wynika, że instalacja punktu ładowania zgodnie z wnioskiem nie jest możliwa, wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu w obrębie tego budynku i stanowiska postojowego do wyłącznego użytku, wnioskodawca nie przedłożył zgody właściciela lokalu na instalację punktu ładowania – w przypadku, gdy sam nie jest właścicielem lub wnioskodawca nie zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instalacją oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktu ładowania objętego wnioskiem.

Infrastruktura kanałowa

Nowelizacja ustawy wprowadziła do polskiego prawa regulacje ujęte w Dyrektywie 2018/844, dotyczące infrastruktury kanałowej. Nowe wymogi zakładają, że budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje zapewniając zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne, umożliwiające instalację na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych. Natomiast budynki mieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 miejsc do parkowania, powinny być projektowane i budowane przy zapewnieniu zainstalowania kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych tak, by umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na każdym z nich.

– Nowe przepisy znajdą zastosowanie również w odniesieniu do budynków poddawanych przebudowie albo remontowi na zasadach przewidzianych w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Transpozycja Dyrektywy 2018/844 stanowi bardzo ważną zmianę, która niesie ze sobą znaczny potencjał w zakresie rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, wpływając na przyspieszenie i obniżenie kosztów procesu instalacji ładowarek prywatnych i półprywatnych – wylicza Jan Wiśniewski.

Dodaje, że PSPA przygotowało darmowy poradnik dla osób zainteresowanych instalacją ładowarki.