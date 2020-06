Spółki zajmujące się wydobyciem węgla w Stanach Zjednoczonych borykają się z coraz większym kryzysem. Nie dość, że do niedawna sytuacja na rynku węgla wyglądał już bardzo źle, na to nałożyła się pandemia, co – zdaniem Moody’s – może doprowadzić do fali bankructw.

Agencja Moody's Investors Service ocenia, że zarobki północnoamerykańskich kopalń mogą spaść o ponad połowę w tym roku.