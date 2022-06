Citi rządzi w kartach

Karty kredytowe były i są traktowane przez banki po macoszemu. Talia kart nie zmieniła się od ubiegłego roku, podobnie jak ich funkcjonalności.

Najwięcej punktów jury przyznało Citibank BP–Motokarta Citi Handlowego, która zajęła pierwsze miejsce w tej kategorii. To jedyna karta kredytowa zgłoszona do oceny bez opłat za wydanie, obsługę i wznowienie. Ponadto bank oferuje możliwość rozłożenia zadłużenia na raty bez prowizji. To druga z rzędu wygrana Handlowego.

Tylko nieznacznie niższą ocenę uzyskała karta kredytowa Alior Banku Mastercard OK!, zajmując drugie miejsce, tak jak przed rokiem. Kartą można zarządzać w aplikacji mobilnej banku i jest to jeden z jej wyróżników. Podobnie jak płatności za pomocą wszystkich trzech analizowanych płatności mobilnych zegarkiem — Garmin Pay, Fitbit Pay oraz SwatchPAY!

Trzecie miejsce przypadło karcie Visa Silver Akcja Pajacyk oferowanej przez Santander Bank. To nieco gorszy rezultat niż przed rokiem, kiedy była druga ex aequo z Aliorem. Karta zgarnęła dodatkowe punkty za promocję uprawniającą do okresowego zwolnienia z opłaty miesięcznej. Została też najwyżej oceniona wśród konkurentek za warunki rozłożenia zadłużenia na raty.

