Co i jak zmienić w bankowości

Aleksandra Sroka-Krzyżak teraz już z boku patrzy na bankowość. Niedawno stuknął jej rok pracy w Allegro, gdzie jest szefową strategii - wcześniej odpowiadała za strategię PKO BP. Uważa, że serwis bankowy ma swoją specyfikę, ale jest jeden uniwersalny miernik poziomu satysfakcji klienta – NPS (z ang. net promoter score, czyli wskaźnik rekomendacji netto).

- W Allegro obowiązuje fundamentalne przekonanie, że NPS jest ważnym wskaźnikiem przyszłego biznesu i w konsekwencji stanowi punkt odniesienia dla planowania i wdrażania projektów. Projekty z niskim NPS raczej nie są uruchamiane – mówi Aleksandra Sroka-Krzyżak.

Allegro może pochwalić się NPS powyżej 80 proc. - to więcej niż w bankach. Szefowa strategii uważa, że tylko częściowo można to tłumaczyć kwestiami compliance i wpływem regulacji.

- Rok temu uruchomiliśmy Allegro Pay. Współpracowaliśmy wcześniej z wieloma bankami, ale okazało się, że w przypadku ich rozwiązań NPS był bardzo niski, tak samo poziom konwersji. W Allegro Pay NPS wynosi 91 proc. - zaznacza Aleksandra Sroka-Krzyżak.

Skąd taki skok? Allegro Pay to klasyczne rozwiązanie typu one click, bez długich formularzy i procesu akceptacji. Oczywiście Allegro ma przewagę - nie jest bankiem. Stara się jednak uczyć na bankowych błędach.

- Odnoszę wrażenie, że digitalizacja produktów bankowych często polega na przeniesieniu procesów z kanału offline do online „jeden do jednego”, w efekcie są trudne i nieintuicyjne. W świecie mobile-first ważne jest takie projektowanie procesów, żeby klient wyrwany z kontekstu, robiąc coś w biegu, łatwo zrealizował transakcję. Jeśli się zatnie i nie przeprowadzi jej w kilka minut, prawdopodobnie nie zrobi tego wcale - zauważa Aleksandra Sroka-Krzyżak.

Brakuje ludzi, żeby robić seksi projekty

Kreatywność limitowana: Adam Marciniak ma unikalne spojrzenie na kuchnię pionu IT w bankach i najlepiej rozumie ograniczenia w jakich musi działać materiały prasowe

Adam Marciniak - do niedawna szef jednego z największych software house’ów na rynku bankowym, odpowiedzialny za IT w PKO BP, obecnie zajmującym się tym samym w grupie CCC - zwraca uwagę na kontekst, w jakim działają banki. Odpowiada w ten sposób na rozmaite zastrzeżenia zgłaszane pod adresem sektora, że nie jest tak zwinny jak fintechy. Jego zdaniem biznes bankowy jest o wiele bardziej skomplikowany niż każdy inny ze względu na mnogość produktów, regulacji, regulaminów, tabele opłat i konieczność konsultacji każdej zmiany z działem compliance.

- Każdy nowy produkt lub rozwiązanie oznacza drogę przez mękę z uwagi na obowiązki regulacyjne i ograniczoną wydolność zespołów IT. One pełnią bardzo ważną funkcję, ale pracują na rzecz większej całości, której potrzeby są nieskończone, a możliwości ograniczone wskaźnikiem C/I [mierzącym efektywność finansową - red.] – tłumaczy Adam Marciniak.

W natłoku zadań mało jest miejsca na nieskrępowaną kreatywność i możliwości realizacji innowacyjnych rozwiązań.

- W Klarnie pracuje 8 tys. osób, a przecież tak naprawdę to tylko jedna aplikacja, oczywiście fajna i użyteczna. W banku nad aplikacją mobilną pracuje 200 osób - muszą ogarnąć kwestie kredytów, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, a także opłat za autostrady, zakupu biletów itp., żeby narzędzie było bardziej atrakcyjne. Przy tak ograniczonych zasobach trudno realizować seksi projekty jak fintechy czy neobanki – mówi Adam Marciniak.

Potrzebni są fachowcy, których jest za mało - nie tylko w sektorze bankowym. Programiści są dzisiaj rozchwytywani w każdej branży.

Banki coraz wyraźniej odstają od fintechów

Szymon Midera wywodzi się z mBanku i wciąż wierzy, że taki sam projekt można zrealizować jeszcze raz Marek Wiśniewski

Szymon Midera, założyciel i szef Shumee, były prezes Banku Pocztowego, zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt relacji z klientem. Polskie banki chwalą się, i słusznie, wysoką jakością aplikacji mobilnych, ale na rynku przybywa rozwiązań o niebo bardziej funkcjonalnych.

- Dzisiaj czynnikiem ogromnej przewagi konkurencyjnej jest maksymalnie prosty i przyjazny interface i przejrzysty proces od etapu rejestracji po użytkowanie. Kolejnym wyróżnikiem jest wartość dodana, jaką dostaje klient. W obydwu tych aspektach banki coraz wyraźniej odstają od fintechów – mówi Szymon Midera.

Podaje przykład z życia wzięty, czyli swój przypadek: jako przedsiębiorca potrzebuje dostępu do rachunków IBAN w wielu krajach, szybkich przelewów i przewalutowań.

- Żaden bank nie był w stanie tego zaoferować, natomiast pełny serwis dostałem od fintech’ów w cenie nieosiągalnej w banku. Przewaga fintechów polega na tym, że kosztowne usługi, zarezerwowane dla klientów korporacyjnych i segmentu private w bankach, oferują w niskich cenach. Ktoś powie, że ich baza kosztowa jest inna. To prawda, ten fintech połączył się z infrastrukturą bankową, ponosi koszt dostępu, ale nie utrzymania. Czy banki też mogą to zrobić? Na pewno muszą szukać rozwiązań, które łączą doświadczenie klienta z wartością dodaną – twierdzi szef Shumee.

Podaje przykład Blika - projektu wykraczającego poza standardowe bankowe myślenie, który odniósł duży sukces dzięki prostocie i użyteczności. To samo dotyczy Allegro Pay.

- Płatność realizowana jest jednym kliknięciem. Jestem przekonany, że Allegro będzie wśród największych graczy na rynku consumer finance i nie mam wątpliwości, że bankom będzie bardzo trudno wspiąć się na taki poziom doświadczenia klienta – mówi Szymon Midera.

Recepta na sukces

Zaopiekowany klient: Michał Dubno znajduje zgrabne analogie między opieką medyczną, a doradztwem finansowym

Michał Dubno, dyrektor PS w Lux Medzie, a wcześniej pracownik Polbanku i konsultant w m.in. w BCG i Bain&Company, patrzy na bankowość przez pryzmat obecnie wykonywanej pracy. Zauważa zaskakująco dużo podobieństw, ale też różnic w podejściu do klienta.

- Kiedyś w branży medycznej dominował model transakcyjny: klient płaci abonament i korzysta z usług, ale najlepiej, żeby wizyt było jak najmniej, bo to są przecież koszty. Z czasem nastąpiła zupełna zmiana. Zależy nam, żeby klient do nas przychodził. Zapraszamy go na badania profilaktyczne, pocovidowe, szczepienia, konsultacje. Nie wszyscy z tego skorzystają, ale będą się czuli „zaopiekowani”. Chcemy, żeby nasz klient miał poczucie, że nie kupił wizyty u lekarza, ale kompleksową opiekę medyczną, że może liczyć na nas nie tylko, kiedy jest chory, że zapewniamy również profilaktykę – tłumaczy Michał Dubno.

Jak to się ma do bankowości? Przedstawiciel Lux Medu uważa, że banki tracą okazję nawiązania ściślejszej relacji z klientem, opartej właśnie na poczuciu, że oferują coś wykraczającego poza standard.

- Rolą banku jest zapewnienie ludziom długoterminowego wsparcia finansowego. Chcesz wziąć kredyt hipoteczny, a nie masz wkładu własnego? Pomożemy ci uzbierać pieniądze, podpowiemy jak to zrobić, a na koniec damy dobrą ofertę kredytową. Nie będziesz przynosić tony papierów i zaświadczeń, nie będziemy patrzeć, jaką masz pracę i na jaką umowę, bo wiemy że to zobowiązanie na 30 lat i twoja sytuacja finansowa nieraz się zmieni. Dla nas ważniejsze niż stała praca jest to, czy jesteś wiarygodnym klientem – mówi dyrektor.

Brzmi to jak piękny sen bankowca. Michał Dubno podkreśla jednak, że jeśli banki nie chcą zostać zepchnięte do roli dostawców usług typu commodity, muszą myśleć klientocentrycznie.

