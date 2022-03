Co kupują i sprzedają na GPW duzi inwestorzy #68

All In Games

Piotr Żygadło sprzedał w drodze umowy cywilnoprawnej 2 mln akcji spółki i zmniejszył stan posiadania (wraz z żoną) z 6,01 do 2,67 proc. Inwestor to były prezes spółki, który zrezygnował z pełnionych obowiązków w lutym tego roku. Tłumaczył to sytuacją prywatną. Akcje odkupili Łukasz i Anna Nowakowie, którzy zwiększyli udział z 7,63 do 10,97 proc.

Największym akcjonariuszem firmy jest January Ciszewski (25,7 proc.). Jej kapitalizacja to 160 mln zł, a od początku roku kurs spadł o 21 proc. Strata netto to - odpowiednio - 227 i 859 tys. zł.

Cannabis Poland

Haprin sprzedał poza rynkiem regulowanym 260,7 tys. akcji spółki i zmniejszyła udział z 5,83 do 4,85 proc. W połowie lutego podmiot raportoawł posiadanie 7,42 proc. akcji. W akcjonariacie spółki powyżej progu 5 proc. (z pakietami po około 5,5 proc.) widnieją trzy osoby fizyczne oraz giełdowy Hemp&Health. W IV kwartale 2021 r. Cannabis zanotował 45,5 tys. zł przychodów, a w całym roku 381 tys. zł. Cannabis próbuje zaistnieć na rynku produktów medycznych i prozdrowotnych takich marek, jak Vapem i HempWish. W lutym tego roku zawiązano spółkę Canna Pharm, która ma zajmować się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie biotechnologii, produkcji i dystrybucji leków oraz pozostałych wyrobów farmaceutycznych na bazie surowca pochodzenia konopnego (zawierającego CBD i tzw. marihuanę medyczną). Do spółki tej przeniesione zostaną też prace nad lekiem na padaczkę lekooporną.

CDRL

Value Fund Activist FIZ, podmiot powiązany z Erykiem Karskim, członkiem rady nadzorczej, kupił na sesji 24 lutego 936 akcji po 22,99 zł. Na sesji 25 marca notowania spółki wystrzeliły w górę po tym, jak opublikowała ona wyniki za 2021 r. Firma odnotowała rekordowe w historii 31,7 mln zł zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. W 2020 r. zanotowano natomiast rekordową stratę (36,8 mln zł). Przychody CDRL wzrosły r/r o 9,5 proc. do 444,2 mln zł, a zysk operacyjny sięgnął 44,3 mln zł (wobec 3 mln zł straty rok wcześniej).

W 2021 roku Grupa CDRL dokonała optymalizacji sieci sklepów, poprzez zamknięcie nierentownych placówek oraz zmniejszenie powierzchni sprzedaży. Obecnie spółka posiada 486 punkty handlowe. Równolegle poszerza dostępność produktów w sieci.

Ditix

Wojciech Ryguła, wiceprezes spółki, sprzedał na sesji 23 marca 50 tys. akcji po 0,18 zł. Dzień później poza systemem obrotu upłynnił 175 tys. akcji (również po 0,18 zł za sztukę). Akcje w ostatnich dniach poza systemem obrotu sprzedawał też podmiot powiązany z Bogdanem Dzimirą - prezesem producenta gier (390 tys. sztuk po 0,17 zł). Transakcje są najprawdopodobniej związane z dokapitalizowaniem przez menedżerów spółki zależnej Ditix Games (ostatnie podwyższenie kapitału odbyło się na początku marca), której działalność produkcyjną finansowano w ubiegłym roku także sprzedażą akcji własnych Ditiksu. Kurs spółki spadł do najniższego poziomu od roku, a kapitalizacja to nieco ponad 3 mln zł. Na czerwiec tego roku zaplanowano premierę gry mobilnej “Kajko i Kokosz: buduj i rządź”. W 2021 r. Ditix zanotował 377,5 tys. zł przychodów i 178 tys. zł straty netto.

Enter Air

ENT Investment, podmiot związany z Marcinem Kubrakiem, członkiem zarządu, sprzedał 22 marca w transakcji pakietowej 170 tys. akcji spółki po 28 zł za sztukę. To akcje stanowiące 0,97 proc. kapitału. Marcin Kurbak to główny akcjonariusz przewoźnika lotniczego, do którego należy 52 proc. akcji. NN OFE dysponuje pakietem 10,7 proc., Investors TFI 9,5 proc., a do Generali OFE należy 9,1 proc.

Famur

Nationale-Nederlanden OFE zwiększył z 9,99 do 10,00 proc. udział w akcjonariacie producenta maszyn górniczych.

Grupa Pracuj

Mirosław Stachowicz, członek rady nadzorczej spółki, kupił na sesji 18 marca 3,33 tys. akcji spółki po średniej cenie 59,53 zł.

Kruk

Piotr Kowalewski, członek zarządu windykacyjnej spółki, sprzedał na sesji 21 marca 2 tys. akcji po cenie jednostkowej 301 zł. 17 marca akcje kupował natomiast Tomasz Bieske, członek rady nadzorczej. Na 285 akcji wydał 80,4 tys. zł.

Merlin Group

Notowania spółki wystrzeliły po tym, jak doszło do zmian w akcjonariacie. Berg Holding kupił 25 proc. akcji, a po 13 proc. - Artur Górski i JR Holding, kontrolowany przez Januarego Ciszewskiego. Sprzedającym był zarejestrowany na Cyprze WNG Limited, który w kilku transakcjach sprzedał 208 mln akcji i zmniejszył stan posiadania z 75 do 24 proc.

Merlin to jeden z pionierów polskiego rynku e-commerce — działa od 1999 r. Obecnie jest właścicielem sześciu sklepów internetowych: merlin.pl, cdp.pl, smarkacz.pl, mestro.pl, profit24.pl oraz nieprzeczytane.pl. Oferuje ponad 200 tys. produktów, a w bazie ma 4 mln klientów. To jednak nie wystarcza do rozwoju działalności.

Przychody spółki w 2021 r. spadły r/r o 72,5 proc. — do 9,3 mln zł, strata operacyjna z 7,3 do 2 mln zł, a netto z 11,2 do 3,7 mln zł. Merlin wyjaśnia, że kurcząca się sprzedaż wynika z braku kapitału obrotowego, a spadek marży z wyprzedaży towaru.

Firma nie miała w ostatnim czasie szczęścia do właścicieli — od początku ubiegłej dekady przechodziła z rąk do rąk.

PKP Cargo

Nationale-Nederlanden OFE zmniejszył udział w akcjonariacie przewoźnika z 13,0 do 12,92 proc. Kurs akcji PKP Cargo spadł przez ostatni rok o jedną czwartą. W rankingu Giełdowa Spółka Roku 2021 PKP Cargo zostało uznane za jedną z najgorszych spółek giełdowych - zajęło 118 miejsce wśród 121 sklasyfikowanych spółek (z WIG20, mWIG40, sWIG80). Jej atrakcyjność inwestycyjną na 2022 r. oceniono na 32 pkt na 100 możliwych, co również dało 118 miejsce w zestawieniu.

Trans Polonia

Euro Investor, spółka związana z Dariuszem Cegielskim, prezesem Trans Polonii, kupiła na sesjach 17 i 18 marca 10,2 tys. akcji po jednostkowej cenie 3,6 zł. Podmiot ten kupował akcje także 28 lutego i 8 marca (w sumie 10,6 tys. walorów). Dariusz Cegielski to największy akcjonariusz firmy. Należy do niego 45,5 proc. akcji, które dają 60,6 proc. głosów. Drugim istotnym inwestorem, który zbudował pozycję w ciągu ledwie kilku ostatnich miesięcy, jest szwedzki fundusz Peter Gyllenhammar (22,6 proc.). 9,1 proc. należy do Nationale-Nederlanden OFE.

Woodpecker

Marcin Kuśmierz, prezes i akcjonariusz notowanego na głównym parkiecie Shopera, ujawnił się w akcjonariacie Woodpecker.co, który jest notowany na NewConnect. Poprzez KKF w piątek 17 marca nabył 562 tys. akcji, które uprawniają do 11,25 proc. głosów. Sprzedającymi byli: Maciej Cieśla, Kinga Tarczyńska i Tar Heel.

Nowy inwestor zawarł ze spółką umowę lock-up na podstawie której zobowiązał się nie zbywać posiadanych akcji w okresie do 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji spółki na rynku NewConnect.