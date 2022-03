Spółka zamieniła straty w zyski. Kurs ostro w górę

Firma odnotowała rekordowe w historii 31,7 mln zł zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. W 2020 r. zanotowano natomiast rekordową stratę (36,8 mln zł).

Przychody CDRL wzrosły r/r o 9,5 proc. do 444,2 mln zł, a zysk operacyjny sięgnął 44,3 mln zł (wobec 3 mln zł straty rok wcześniej).

W 2021 roku Grupa CDRL dokonała optymalizacji sieci sklepów, poprzez zamknięcie nierentownych placówek oraz zmniejszenie powierzchni sprzedaży. Obecnie spółka posiada 486 punkty handlowe. Równolegle poszerza dostępność produktów w sieci. Sklep internetowy działa obecnie w 7 wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej, angielskiej, czeskiej, słowackiej, niemieckiej rumuńskiej. W minionym roku uruchomione zostały dwie nowe platformy internetowe: www.broel.pl i www.lemonexplore.pl.

- Trzymamy rękę na pulsie, dostosowujemy ofertę produktową do potrzeb zmieniającego się świata, wprowadzamy nowe linie produktowe i systematycznie rozszerzamy ofertę. W 2020 roku było to 2,5 tys. modeli, w roku ubiegłym zwiększyliśmy ją do 3 tys. a w 2022 roku zaplanowaliśmy 4,1 tys. modeli – mówi Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL.

Spółka zwiększyła liczbę sklepów, także poprzez ekspansję zagraniczną. W 2021 roku Grupa CDRL rozszerzyła działalność o nowe rynki: w Mołdawii i Albanii postały pierwsze w tych krajach kornery. Ponadto na Słowacji zostały otwarte dwa nowe sklepy franczyzowe, a w Portugalii pozyskano masterfranczyzobiorcę. Wzrostowi sieci towarzyszy rozwój infrastruktury technicznej i technologii wspierających działanie salonów stacjonarnych, m.in. technologii mobilnej do przyjęć towarów w salonach.