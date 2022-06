Co naprawdę zrobi Fed?

Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła 4% spadki, a inwestorzy przerazili się, że Fed wystraszony wyższym od oczekiwań majowym odczytem inflacji dokona jutro nie podwójnej, a potrójnej podwyżki stóp o 75 punktów bazowych.

Taki scenariusz zaczął się już pojawiać w prognozach banków inwestycyjnych. Goldman Sachs spodziewa się, że na dwóch najbliższych posiedzeniach w czerwcu i lipcu podwyżek po 75 punktów bazowych. Rynek obecnie wycenia wzrost stóp procentowych o 200 punktów bazowych w perspektywie do września i możliwość potrójnej podwyżki stóp. W przyszłym roku poziom stóp procentowych w USA ma natomiast osiągnąć poziom 4%. Wróćmy na chwilę jednak do jutrzejszej decyzji i możliwości podwyżki o 75 punktów bazowych. Przeprowadzenie takiego ruchu stałoby w zdecydowanej sprzeczności z większością komentarzy, jakie pojawiły się z Rezerwy Federalnej w ostatnim czasie. Dokonując takiego ruchu, Fed mógłby zaburzyć świetną dotychczas komunikację z rynkiem. Decyzja taka mogłaby, zatem wprowadzić więcej złego niż dobrego, a przed przyspieszeniem tempa cyklu podwyżek należałoby to dobrze zakomunikować. Dotychczas przedstawiciele FOMC opowiadali się za dwoma podwyżkami o 50 punktów bazowych. Decyzja tej skali mogłaby jutro spowodować na rynku powiew ulgi. Z rynkowego punktu widzenia kluczowa będzie jednak dalsza komunikacja FOMC i wydźwięk najnowszych prognoz makroekonomicznych poszczególnych członków Komitetu. Dziś notowania kontraktów terminowych na amerykański indeksy odrabiają część strat, a S&P 500 próbuje wrócić w okolice 3800 pkt. Na starcie sesji na Starym Kontynencie niemiecki Dax zachowuje się płasko i pozostaje w rejonie 13500 pkt. Jemu dodatkowo przeszkadzają korygujące się dziś kotowania eurodolara i odbicie głównej pary walutowej z wieloletnich minimów na 1.04.