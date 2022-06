Oferta będzie skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

– To nasz pierwszy krok w kierunku działalności poza granicami kraju. Od dłuższego czasu sondujemy zagraniczne rynki pod kątem odnawialnych źródeł energii. Zapotrzebowanie na produkty i rozwiązania w tym zakresie jest duże w całej Europie i wciąż będzie wzrastać, nie tylko ze względu na przyjętą w UE politykę klimatyczną. Teraz w większości krajów wymusza to także chęć energetycznego uniezależnienia się od Rosji. Rynek czeski jest pod tym względem bardzo atrakcyjny i w ostatnim czasie notuje systematyczny wzrost w zakresie mikroinstalacji. Liczę, że nasze kompetencje i know-how trafią na podatny grunt w Czechach, gdzie zamierzamy także trafić do czołówki firm dostarczających rozwiązania z zakresu OZE - mówi Dawid Zieliński, prezes Columbusa Energy.

Columbus Energy mimo wzrostu przychodów o 46 proc. do 225,2 mln zł w I kwartale 2022 r. zanotował 14,2 mln zł straty netto wobec 8,6 mln zł zysku przed rokiem.