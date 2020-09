CPK chce wydać miliardy w Łodzi

PKP PLK budują tunel do Łodzi Fabrycznej, a CPK planuje... zbudować drugi. Rozmach inwestycyjny zaskoczył ekspertów

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) rozpoczął przygotowania do analiz przyrodniczych niezbędnych do budowy 140 km linii kolejowej z Warszawy do Łodzi. Mają nią jeździć pociągi z prędkością 250 km/h. Mikołaj Wild, prezes CPK, informuje: z dotychczasowych analiz PwC wynika, że realizacja 1 km linii kolejowej kosztuje w Polsce 40—60 mln zł, ale wyliczenia te będą weryfikowane. Zgodnie z nimi linia Łódź— Warszawa kosztowałaby 5,6—8,4 mld zł. Zakres inwestycji może się jednak znacznie zwiększyć, zwłaszcza w aglomeracji łódzkiej.