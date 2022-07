CPK podpisuje umowy

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Osiem firm będzie startować w przetargach na przygotowawcze prace budowlane spółki budującej Port Solidarność, która miała 169,9 mln zł straty.

Budimex, Doraco, Mostostal Warszawa, NDI, Polimex Infrastruktura, PORR, Strabag i Trakcja – to z tymi firmami budująca Port Solidarność spółka podpisała umowę ramową wartości ponad 1,7 mld zł. Zamówienie dotyczy budowlanych prac przygotowawczych, czyli m.in. niwelacji i zagospodarowania terenu, realizacji obiektów tymczasowych, rozbiórki, przyłącza do sieci infrastruktury technicznej i inne prace niewymagające projektu architektoniczno-budowlanego. Zamówienie obejmuje również prace i usługi towarzyszące, m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także pozyskiwanie decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji, dokonywanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych oraz prace geodezyjne i opracowanie dokumentacji powykonawczej. CPK będzie ogłaszać postępowania na poszczególne prace, a wybrane firmy będą konkurować ceną. Do przetargu zgłosiło się 19 podmiotów.