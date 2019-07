Cyfrowy Polsat wchodzi w obrót długami

Zygmunt Solorz kupił większościowy pakiet w spółce windykacyjnej. Po co ma sprzedawać należności nieuiszczone przez klientów, skoro może ściągnąć je sam

U Zygmunta Solorza możesz zamówić internet, telewizję, kupić telefon komórkowy i stacjonarny, podpiąć licznik do prądu, zaciągnąć kredyt, a nawet kupić mieszkanie. Jeśli przestaniesz płacić za którąś z usług, będziesz miał opóźnienia w spłacie, miliarder wyśle do ciebie windykatora. Własnego. Do grupy najbogatszego biznesmena w kraju, do której należą Cyfrowy Polsat (CP), Plus, Netia, Plus Bank, Zespół Elektrowni PAK i spółka deweloperska Port Praski, w czerwcu dołączył kolejny biznes — firma windykacyjna Vindix. Z danych KRS wynika, że CP został większościowym udziałowcem spółki i znacząco podniósł jej kapitały.