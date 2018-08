Częstochowa wyremontuje drogę na terenach przemysłowych

Blisko 2,5 km głównej drogi dojazdowej, przecinającej tereny przemysłowe we wschodniej części Częstochowy, wyremontuje w nieco ponad rok miejscowy samorząd.

Inwestycja – z jej rowerową częścią - ma też służyć zmierzającym w stronę Jury rowerzystom.



Wartą 22,5 mln zł umowę na przebudowę przebiegającej przez tereny aktywności gospodarczej ulicy miasto podpisało w poniedziałek. Realizacją inwestycji zajmie się konsorcjum na czele ze spółką Bitum, które wykona m.in. jezdnię o szerokości 7 m na od Ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników, nowy ciąg pieszo-rowerowy i przebuduje jedno ze skrzyżowań.



Prace, które mają rozpocząć się w najbliższych dniach, obejmą też budowę kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia, miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych oraz przebudowę Skweru Lotników. Przedsięwzięcie ma zakończyć się we wrześniu 2019 r.



Miasto akcentuje, że to kolejny projekt drogowy, który służy inwestującym w nim przedsiębiorcom (lepiej skomunikowane zostaną zakłady działające w rejonie ul. Korfantego oraz tamtejsze obszary nowych inwestycji, np. firmy Guardian). Jednocześnie to kolejna częstochowska odnawiana lub budowana droga w pobliżu terenów specjalnych stref ekonomicznych (do ul. Korfantego na jej odcinku przylegają częstochowskie grunty SSE Euro-Park Mielec).



Prócz tego przedsięwzięcia do końca października br. mają trwać roboty przy przedłużeniu ul. Ekonomicznej w dzielnicy Skorki, w zachodniej części miasta. Z tej rozbudowy, wraz z budową kanalizacji i kolektora deszczowego (łączny koszt 8,8 mln zł), skorzystają firmy budujące lub planujące swoje zakłady na tamtejszych terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Łączniki od ul. Ekonomicznej obsłużą m.in. realizowaną inwestycję koncernu ZF oraz halę Agencji Rozwoju Regionalnego.



W poprzednich latach w rejonie częstochowskich specjalnych stref ekonomicznych i gruntów inwestycyjnych miasto przeprowadziło kilka większych inwestycji drogowych. Pod koniec 2015 r. za 6 mln zł wybudowało drogę dojazdową i obsługującą strefę Euro Park Mielec.



Rok później zbudowało kanalizację deszczową, by odwodnić tereny w obrębie ul. Ekonomicznej (za ok. 1,3 mln zł). Za ponad 4 mln zł przebudowało skrzyżowanie ul. Odlewników ze Złotą (wraz z przebudową Odlewników). W 2017 r. nowa droga powstała od łącznika ul. Legionów do ul. Kusięckiej (za 5 mln zł). Na przełomie 2017 i 2018 r. za 6 mln zł przebudowano most w ciągu ul. Legionów.



Na rozpoczynanej przebudowie ul. Korfantego skorzystać mają też rowerzyści – poprzez nowy ciąg pieszo-rowerowy ma ona ułatwić dojazd m.in. do jurajskiego Olsztyna.



„W ramach programu Lepsza Komunikacja staramy się konsekwentnie realizować inwestycje drogowe, które - z jednej strony - poprawiają warunki prowadzenia biznesu w Częstochowie, z drugiej - służą lepszej, bezpieczniejszej komunikacji drogowej i rowerowej w mieście” - zapewnił cytowany w informacji częstochowskiego magistratu prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.



Według informacji częstochowskiego samorządu tamtejszy system dróg rowerowych liczy już blisko 80 km, miasto stara się też łączyć go z sąsiednimi gminami.



Jeden z najdłuższych odcinków sieci częstochowskich dróg rowerowych (ok. 6,5 km) powstał w 2015 r. wzdłuż ul. Warszawskiej, łącząc Częstochowę z gminą Rędziny. W lipcu br. oficjalnie otwarto ukończone, liczące ponad 2 km, połączenie Częstochowy i sąsiedniego Mstowa.



Miasto zwraca uwagę, że jest jedną z bram na Jurę Krakowsko-Częstochowską, przez którą biegnie m.in. ok. 180-kilometrowy Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd. Szlak ten prowadzi przez najatrakcyjniejsze krajobrazowo tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a zaczyna się w częstochowskich Alejach Najświętszej Marii Panny.