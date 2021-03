Dalio spodziewa się znaczącej podwyżki podatków w USA

Ray Dalio, twórca Bridgewater Associates, największego funduszu hedgingowego uważa, że w USA dojdzie do znaczącej podwyżki podatków w związku z dążeniem do zmniejszenia różnicy w bogactwie Amerykanów.

- W zależności od tego, czy zostanie to zrobione mądrze, czy nie, będzie miało to wpływ na rynki – powiedział Dalio. – Kiedy obniżaliśmy podatek dla firm, to sprzyjało cenom akcji. W zależności od tego jak zostanie zmieniona stopa opodatkowania wpłynie to na ceny aktywów i przepływ kapitału – dodał.

W przyszłym tygodniu prezydent Joe Biden ma ujawnić szczegóły pakietu stymulacji gospodarki przez inwestycje w infrastrukturę. Szacuje się, że będzie miał wartość 3 bln USD. Ma znaleźć się w nim propozycja podwyżki podatków od spółek i najbogatszych Amerykanów. Podczas kampanii Biden zapowiadał podwyższenie podatku dochodowego od firm do 28 proc. Obecnie wynosi on 21 proc. Do tego poziomu obniżył go prezydent Donald Trump w 2017 roku. Wcześniej wynosił 35 proc. Dalio, którego majątek szacowany jest na ponad 20 mld USD, już dawno opowiadał się za podwyższeniem podatku dla najbogatszych Amerykanów. Podkreślał jednocześnie, że to trudna operacja, bo może uczynić z USA miejsce mniej przyjazne dla biznesu. - Jestem mechanikiem, a nie ideologiem – mówił Dalio. – Jestem kimś, kto myśli co się stanie kiedy przesuniesz dźwignię w ten lub inny sposób. Największym ryzykiem jest to, czy środowisko pozostanie przyjazne dla kapitalizmu. Jak uderzysz w kapitalistów, to może mocno wpłynąć na przepływ kapitału – dodawał. Amerykańscy miliarderzy zwiększyli swoje bogactwo o 1 bln USD podczas pandemii, która spowodowała utratę pracy przez miliony i zwiększyła przepaść między najbogatszymi i najbiedniejszymi.

