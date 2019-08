Dane o PMI Niemiec lepsze, ale obawa recesji została

Malejące portfele zamówień i spodziewany spadek produkcji oznacza, że niemieckie firmy szykują się na możliwość recesji.

Indeks aktywności niemieckiego przemysłu wyniósł 43,6 w szybkim odczycie IHS/Markit w sierpniu. Oczekiwano spadku do 43 z 43,2 w lipcu. Choć jest najwyżej od dwóch miesięcy, to nadal wskazuje na słabnięcie aktywności przemysłu.

Trochę lepszy niż oczekiwano okazał się także PMI sektora usług. Wyniósł 54,4. Oczekiwano spadku do 54 z 54,5 w lipcu. Indeks aktywności sektora usług, choć wciąż powyżej granicznego poziomu 50, jest jednak najniższy od siedmiu miesięcy.

Złożony PMI wzrósł w sierpniu do 51,4 z 50,9 w lipcu. Jest najwyżej od dwóch miesięcy. Oczekiwano 50,5.

- Niemcy pozostają gospodarką dwóch prędkości, w której wzrost sektora usług kompensuje utrzymującą się słabość przemysłu – skomentował Phil Smith, ekonomista IHS Markit. – Choć trochę lepsze, dane wynikające z badań nie zmieniły się na tyle, aby złagodzić obawy kolejnego spadku PKB w trzecim kwartale – dodał.

Liczba niemieckich firm oczekujących spadku produkcji w okresie najbliższych 12 miesięcy przewyższa liczbę firm oczekujących jej zwiększenia po raz pierwszy od prawie 5 lat. Portfele zamówień skurczyły się już 10 miesiąc z rzędu. Firmy zmniejszyły także tempo zatrudniania. W usługach wzrost zatrudnienia jest wciąż solidny, ale w przemyśle zatrudnienie spada najszybciej od 7 lat.

Markit Economics podał w czwartek także dane o aktywności gospodarki całego eurolandu. Złożony PMI wzrósł w sierpniu do 51,8 z 51,5 w lipcu. Oczekiwano spadku do 51,2. PMI przemysłu wzrósł z 46,5 do 47. Oczekiwano spadku do 46,2. PMI usług wzrósł z 53,2 do 53,4. Oczekiwano spadku do 53.