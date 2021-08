Dania oczekuje wyższego wzrostu gospodarczego w tym roku

Rządowa prognoza wzrostu duńskiej gospodarki zostanie najprawdopodobniej podwyższona. Rozwija się ona w szybszym stopniu niż wcześniej zakładano, jednak w przyszłym roku ma dojść do wyhamowania impetu.

Materiały do jakich dotarła agencja Bloomberg wskazują, że Kopenhaga zamierza podwyższyć projekcję wzrostu PKB w 2021 r. do 3,8 proc. z 2,4 proc. jakie oczekiwano w maju. W przyszłym roku tempo odbicia ma jednak spowolnić do 2,8 proc. wobec 3,6 proc. jakie wcześniej zakładano.

Dania może pochwalić się jednym z najwyższych wskaźników szczepień na świecie, zaś jej gospodarka odrobiła już straty poniesione w trakcie pandemii i powróciła do poziomu z końca 2019 r.

Oczekuje się, że oficjalny komunikat rządu ws. prognozy zostanie opublikowany jeszcze w poniedziałek po godzinie 11:00.