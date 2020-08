Danone inwestuje i edukuje

W zakład w Bieruniu koncern inwestuje zgodnie z planem, lecz system pracy i kategorie produktowe dostosował do nowej rzeczywistości.

COVID-19 wiele rzeczy wywrócił do góry nogami, ale nie wpłynął na plany inwestycyjne Danone’a w Polsce. W zakład w Bieruniu, w który w ostatnich latach włożył 270 mln zł koncern, inwestuje zgodnie z wcześniejszymi założeniami: niemal dwukrotnie więcej niż rok temu, czyli około 50 mln zł. Projekt dotyczy modernizacji przyjęcia mleka od rolników oraz oczyszczalni, a także automatyzacji produkcji. Zmieniły się za to zwyczaje zakupowe Polaków i Danone musiał przemodelować produkcję, choć nie wiązało się to z dodatkowymi inwestycjami.