Decyzja Fed w centrum uwagi na rynku złota

Na informacje ze strony tej instytucji nie przyjdzie nam najprawdopodobniej długo czekać – już dzisiaj Fed ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych w USA, a dodatkowo przedstawi swoje projekcje makroekonomiczne. Jest także duża szansa, że podczas konferencji prasowej Fed rzuci więcej światła na swoje plany w zakresie tempa zacieśniania polityki monetarnej w USA.

Coraz wyraźniejsze jastrzębie nastawienie Fed to główna przyczyna słabości notowań złota – nie tylko w ostatnich dniach, ale również na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy. Już od dłuższego czasu wiadomo było bowiem, że Fed nie będzie mógł bezczynnie patrzeć na rosnącą inflację w USA. A im mocniej przyspiesza inflacja, tym bardziej zdecydowane są działania tej instytucji.

Notowania złota – dane dzienne

Z tej przyczyny w ostatnich dniach znacząco zmieniły się oczekiwania inwestorów dotyczące dzisiejszej decyzji. Według Fedwatch, jeszcze tydzień temu prawdopodobieństwo dzisiejszej podwyżki stóp procentowych w USA o 75 punktów bazowych szacowano na 3,9%, podczas gdy obecnie jest to 89%. Tymczasem prawdopodobieństwo podwyżki mniejszej, wynoszącej 50 pb, wynosi obecnie zaledwie 11%, podczas gdy jeszcze tydzień temu był to niemal pewny scenariusz. Ta nagła zmiana oczekiwań, w dużym stopniu powiązana z danymi dot. inflacji w USA, wpłynęła na wzrost nastawienia risk-off na światowym rynku, przecenę indeksów akcji oraz wzrost wartości amerykańskiego dolara. A silny dolar negatywnie wpłynął na notowania złota, które znów zbliżyły się do poziomu 1800 USD za uncję.

Wydaje się, że dzisiaj Fed już raczej nie może niczym zaskoczyć, ponieważ znacząca podwyżka stóp procentowych jest już w cenie złota. Jeśli instytucja ta jednak zdecydowałaby się na podwyżkę o 50 pb, to notowania złota mogłyby dynamicznie odbić w górę. Niemniej, jeśli Fed podniesie stopy o 75 pb, a dodatkowo przedstawi jeszcze bardziej jastrzębi plan podwyżek niż dotychczas, to złoto może testować znów poziom 1800 USD za uncję jako wsparcie.