Unijne organy nadzoru antymonopolowego zdecydują do 26 października, czy zezwolić na przejęcie Tiffany'ego przez LVMH. Wartość transakcji jest szacowana na 16 mld USD, pisze Reuters.

LVMH, francuski potentat na rynku dóbr luksusowych, poprosił o zatwierdzenie transakcji w poniedziałek. Koncern poinformował w zeszły piątek, że chce odeprzeć zarzuty amerykańskiego jubilera, który twierdzi, że celowo wstrzymuje on postępowanie antymonopolowe.

Organy UE mogą podpisać umowę z ustępstwami lub bez, albo wszcząć czteromiesięczne dochodzenie, jeśli mają poważne obawy. Strony rozpoczęły już batalię prawną dotyczącą stanu zawartej w 2019 roku umowy.

Na początku tego miesiąca LVMH poinformował, że jego zarząd otrzymał pismo od francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych z prośbą o opóźnienie przejęcia Tiffany’ego co najmniej do 6 stycznia 2021 roku. Rząd argumentował to groźbą dodatkowych ceł nakładanych przez Amerykanów na francuskie produkty.