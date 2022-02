Deficyt handlowy Turcji wzrósł o 241 proc.

Wstępne szacunki deficytu handlowego Turcji w styczniu pokazały, że był on największy od dekady. Przyczyniły się do tego wysokie ceny energii i słabość liry, informuje Bloomberg.

Deficyt handlowy Turcji wynosił 10,4 mld USD i był 241 proc. wyższy niż rok wcześniej, podało Ministerstwo Handlu. Ostatni raz tak duży był we wrześniu 2011 roku. Jego wzrost to skutek skoku rachunku za sprowadzaną energię o 241 proc. do 8,96 mld USD. Rosja, dostarczająca gaz do Turcji, była w styczniu drugi miesiąc z rzędu największym partnerem handlowym kraju. Wartość importu z Rosji wzrosła w styczniu o 150 proc. do 4,56 mld USD.