„Die Welt”: polski rząd pomagając Ukrainie umacnia się, a postawa Berlina temu sprzyja

Polski rząd aktywnie działa na rzecz pomocy Ukrainie, co wpłynęło na wzmocnienie jego władzy - pisze portal dziennika "Die Welt". Ocenia, że "chociaż antyniemiecka retoryka nie jest niczym nowym, to tym razem Berlin faktycznie się do niej przyczynia". Zauważa też, że „polskie społeczeństwo jest rozczarowane chwiejną, trudną do zrozumienia polityką Berlina" wobec Ukrainy.

Jak przypomina "Die Welt", polski prezydent Andrzej Duda w zeszłym tygodniu został pierwszym zagranicznym szefem państwa, który od początku inwazji Rosji na Ukrainę przemawiał na forum ukraińskiej Rady Najwyższej. "Jego druga wizyta w Kijowie jest wyrazem zaangażowania Polski na rzecz Ukrainy" – zaznacza "Die Welt" i podkreśla, że Polska przyjęła 3,5 miliona uchodźców z Ukrainy, a także dostarcza broń i pomoc "w znacznych ilościach".