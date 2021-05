Dlaczego empatyczny HR-owiec zdziała więcej

Współodczuwanie jest lepszą taktyką menedżerską niż bezwzględność.

Empatia to współodczuwanie, czyli wchodzenie w stany psychiczne innych osób. Jest to również umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z ich perspektywy. Tę kompetencję kojarzymy z życiem prywatnym, przyjaźniami, rodziną. A tu niespodzianka – empatia staje się głównym atutem w biznesie, który rzekomo w dobie pandemii jest bezwzględny. Przy czym wcale nie chodzi o to, by prezes lub dyrektor HR przytulał każdego pracownika z osobna (choć, z drugiej strony, czemu nie?). Mamy na myśli rozwiązania systemowe, jak to, by firmy dbały o emocjonalną kondycję zatrudnionych. Czy coś w tej materii zmieniło się na plus?