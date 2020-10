Długi e-commerce rosną wolniej

Przedsiębiorcy z tego sektora mają do oddania 268,3 mln zł. To prawie 10 proc. więcej niż w grudniu.

Rok temu dynamika przyrostu zaległości wśród przedsiębiorców handlujących przez internet była kilkukrotnie wyższa niż obecnie — wynika z analizy Biura Informacji Gospodarczej BIG Info Monitor. Od grudnia 2018 r. do grudnia 2019 r. zadłużenie w e-commerce wzrosłoo prawie 61 proc. To tempo znacznie wyhamowało w tym roku. Od grudnia 2019 r. do lipca tego roku dług e-handlu zwiększył się o 9,7 proc. Lepiej wygląda sytuacja w sklepach stacjonarnych, zajmujących się sprzedażą detaliczną żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Od końca minionego roku do lipca tego roku kwota ich zaległości spadła o 1,4 proc., podczas gdy w ubiegłym roku zanotowały one aż 17-procentowy wzrost.