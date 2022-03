DM BPS radzi trzymać akcje Śnieżki

Do tej pory rekomendacja brzmiała “kupuj”.

“Rok 2022 miał być dla Śnieżki przełomowy z uwagi na pierwsze widoczne efekty synergii przejętej w 2019 r. węgierskiej spółki Poli-Farbe oraz poprawę efektywności procesów logistycznych dzięki oddaniu do użytku nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy. Niestety na przełomie 2021/2022 zaczęły się pojawiać wyzwania dla Spółki w postaci dynamicznie rosnących cen energii, gazu oraz surowców, co jeszcze przyspieszyło już wysoką inflację i zmusiło bank centralny do podwyżek stóp procentowych, czyli podniosło koszt finansowania obcego. Wszystkie te czynniki ryzyka zeszły na drugi plan w momencie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli na rynek, na którym w 2021 roku odpowiadał za 10 proc. przychodów grupy oraz gdzie Śnieżka posiada jeden ze swoich zakładów produkcyjnych w Jaworowie (zachodnia Ukraina). Wiele niewiadomych związanych z rozwojem wojny oraz jej krótko- i długoterminowymi konsekwencjami powoduje konieczność weryfikacji naszych prognoz finansowych w dół i obniżenie rekomendacji” - napisano w raporcie z 24 marca z godz. 15:01.

Raport jest dostępny na stronie domu maklerskiego.