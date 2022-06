Do Europy dociera większość amerykańskiego gazu. To konsekwencja wojny

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 roku Stany Zjednoczone wysłały prawie trzy czwarte całego swojego skroplonego gazu ziemnego do Europy. Dzienne dostawy do tego regionu wzrosły ponad trzykrotnie w porównaniu ze średnią z zeszłego roku – poinformowało we wtorek Energy Information Administration.

Stany Zjednoczone odpowiadają teraz za prawie połowę importu gazu ziemnego do Europy, około dwukrotnie więcej niż w 2021 r.

Nasz kontynent już wcześniej zmagał się z kryzysem dostaw, który spowodował, że europejskie ceny gazu podskoczyły do bezprecedensowego poziomu. Perspektywa wyższych zysków zachęciła zatem amerykańskich dostawców do dostarczania większej ilości paliwa do Europy kosztem innych regionów.