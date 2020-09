Dobierz polisę do działalności

Własny biznes, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, wymaga stałej dbałości. W czasach pogoni za klientem i zleceniami zwykle zapomina się o tym, co najważniejsze — bezpieczeństwie. Nawet najlepiej przygotowany biznes może nie wytrzymać skutków niespodziewanych zdarzeń losowych. Aby straty nie przysłoniły zysków, warto wesprzeć swoją firmę polisą ubezpieczeniową. Należy też pamiętać, że jeśli zdarza się większa szkoda, zwykle zakłóca to normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Firma nie funkcjonuje, właściciel nie zarabia, a stałe koszty (czyli pensje, opłaty, raty kredytowe) nie znikają. Sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu jest dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa, która w kompleksowy sposób obejmie ochroną wszelkie aspekty prowadzonej działalności.

Zobacz więcej ANDRZEJ OLECHNIEWICZ dyrektor operacyjny w Biurze Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warcie

Szukając odpowiedniego ubezpieczenia z pewnością powinniśmy zwrócić uwagę na szeroki zakres ochrony mienia, odpowiedzialności cywilnej, ochronę dla pracowników w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków czy wsparcie w sytuacjach kryzysowych w postaci usług assistance, a także opcję ochrony np. w sytuacji zmieniających się potrzeb związanych ze zmianami w działalności. Warto zwrócić uwagę na ubezpieczenia, które oferują rozwiązania skierowane do przedsiębiorców prowadzących zarówno mały biznes, jak i tych prowadzących prężnie rozwijającą się dużą firmę. Przyglądajmy się produktom, które koncentrują się na ich potrzebach i odpowiadają specyfice prowadzonej działalności.

Dla przykładu w Warcie nowe rozwiązania dla małych przedsiębiorców oferujemy głownie w formule all risk z bardzo małą liczbą wyłączeń. W przypadku naszych nowych rozwiązań dla większych firm wprowadziliśmy wiele ciekawych zmian. Na przykład pakiet korzyści, czyli rozszerzenie, za które trzeba było do tej pory dodatkowo płacić, przedsiębiorcy teraz znajdą w cenie zakresu podstawowego. Oferujemy także klauzule dodatkowe, które pozwalają na dostosowanie produktu do specyfiki prowadzonej działalności. Nasze zmienione ubezpieczenie dla firm średniej wielkości daje możliwość objęcia ochroną pracodawcy i jego pracowników także od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usługę assistance — wszystko w ramach kompleksowej ochrony.

