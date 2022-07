Dolar mocny przed danymi z rynku pracy

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Kluczowym punktem globalnego kalendarza będą dzisiaj dane Departamentu Pracy USA, które poznamy o godz. 14:30.

Mediana oczekiwań wśród ekonomistów wskazuje, że w czerwcu w amerykańskiej gospodarce przybyło 270 tys. nowych miejsc pracy poza rolnictwem, wobec 390 tys. w maju. Stopa bezrobocia najpewniej pozostała na poziomie 3,6 proc., a dynamika płac nieco przyhamowała do 5,0 proc. r/r. Jak rynek zinterpretuje dzisiejsze dane? Nadal silny rynek pracy to sygnał dla FED, że może nadal robić swoje - rynek wycenia podwyżkę stóp o 75 p.b. w końcu lipca i o 50 p.b. we wrześniu. Jeżeli natomiast na tym obrazie zaczną pojawiać się wyraźne rysy, to zacznie się rynkowa dyskusja, czy nie należy rozważyć nieco mniejszych posunięć na jesieni. Co ciekawe, ten drugi scenariusz byłby dla rynków bardziej korzystny - mniejszy "docisk" ze strony FED, to odreagowanie na giełdach, oraz słabszy dolar.