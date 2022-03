Dolar najmocniejszy względem jena od pięciu lat

Wycena dolara wzrosła do 116,55 jenów dochodząc do najwyższego poziomu od stycznia 2017 r. W efekcie w ciągu tygodnia amerykańska waluta wzmocniła się o 1,5 proc. co z kolei jest największym tygodniowym wzrostem od października 2021 r.

Rynek oczekuje bardziej jastrzębiego nastawienia Fed względem inflacji i stóp procentowych, po tym jak w lutym inflacja cen konsumenckich (CPI) wspięła się na poziom 7,9 proc. w ujęciu rocznym, osiągając najwyższy pułap od 40 lat.

Relacja dolar-jen wygląda na grę o zyski. Wydaje się, że kontrast między zachowawczą postawą Banku Japonii a gotowością Fedu do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych jest zbyt kuszący, by go zignorować – ocenił Sean Callow, starszy strateg walutowy w Westpac.

W przyszłym tygodniu mają odbyć się posiedzenia amerykańskiego FOMC i Banku Japonii odnośnie stóp procentowych. O ile w przypadku tego pierwszego podwyżka stawek wydaje się niemal przesądzona, o tyle BOJ nadal sygnalizuje wstrzemięźliwość.