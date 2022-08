Dolar zyskuje, euro odrabia wcześniejsze straty

Dolar osłabił się jednak wobec niestabilnego euro, gdy wspólna waluta wróciła na dodatnie terytorium po wcześniejszym spadku po danych wskazujących, że nastroje niemieckich inwestorów nieznacznie spadły w sierpniu w związku z obawami, że rosnące koszty życia uderzą w konsumpcję prywatną.

Europa zmaga się z kryzysem energetycznym po nałożeniu sankcji na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. Rosyjska państwowa firma gazowa Gazprom poinformowała we wtorek, że tej zimy ceny gazu w Europie mogą wzrosnąć o 60 proc., do ponad 4000 USD za 1000 m3, ponieważ własny eksport i produkcja firmy nadal spadają w związku z zachodnimi sankcjami.

Indeks dolara amerykańskiego zyskał 0,09 proc. docierając do pułapu 106,55. Euro umocniło się o 0,08 proc. w stosunku do dolara, dochodząc do poziomu 1,0167 USD, po wcześniejszym spadku do 1,0121 USD, najniższego punktu od 3 sierpnia.

Dolar zyskał 0,93 proc. wobec jena, docierając do pułapu 134,57 JPY.

Japońska waluta, na którą często wpływa różnica między rentownościami benchmarków w Stanach Zjednoczonych i Japonii, wzrosła w zeszłym tygodniu dzięki oczekiwaniom, że niższa inflacja w USA będzie oznaczać mniej agresywne tempo zacieśniania polityki przez Fed, a tym samym niższe rentowności w USA.