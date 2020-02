Dołek jeszcze przed ceną ropy

Epidemia koronawirusa mogła jeszcze nie zostać w całości uwzględniona w cenach ropy, ostrzega część ekspertów.

Najważniejsze w Europie coroczne wydarzenie branży handlu ropą — londyński International Petroleum Week — nie będzie się cieszyło tą samą popularnością co w poprzednich latach. Ze względu na obawy przed epidemią koronawirusa swój udział odwołało lub skróciło wielu uczestników, i to nie tylko z Azji. Dla traderów może to być asumpt do zastanowienia się, czy napędzane informacjami o opanowaniu epidemii odbicie notowań ropy jest trwałe, a konsekwencje plagi rzeczywiście zostały całkowicie uwzględnione w cenach. We wtorek kontrakty na odmianę brent spadały na giełdzie COMEX o 1,9 proc., do 56,4 USD za baryłkę. Tym samym przerwały passę pięciu wzrostowych sesji z rzędu i zaczęły się kierować w stronę 13-miesięcznego minimum z początku ubiegłego tygodnia.