Michał Sopiel, analityk z biura maklerskiego Santandera, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla akcji Newagu od zalecenia “przeważaj”. Cena docelowa w horyzoncie do grudnia 2024 r. do 25 zł.

“W scenariuszu bazowym zakładamy, że lokalny dołek koniunkturalny miał miejsce w 2022r. W kolejnych latach oczekujemy stopniowej ewolucji struktury przychodów spółki w stronę większego udziału sprzedaży nowych produktów z relatywnie stabilną, w ujęciu nominalnym, kontrybucją przychodów alokowanych do segmentu modernizacji i napraw taboru kolejowego. Potencjał do odbudowy marży w kolejnych okresach utożsamiamy z korzystniejszymi trendami w zakresie cen materiałów oraz energii, które to łącznie mają dominującą pozycję w strukturze kosztów rodzajowych. Podkreślamy dywidendowy charakter spółki oraz niewymagające wskaźniki wyceny (2023P C/Z 10.7x oraz EV/ 2023P EBITDA 6.8x)” - napisano w uzasadnieniu raportu z 5 września z godz. 7:41.

Raport przygotowano w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

Newag to jeden z największych w Polsce podmiotów działających na rynku produkcji i modernizacji oraz dostawca usług naprawy i utrzymania taboru kolejowego. Spółka prowadzi dodatkowo działalność projektową