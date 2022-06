Dominacja sprzedających na koniec tygodnia

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dziś sprzedający wracają na rynek i spychają byki z powrotem do defensywy. Notowania indeksów cofają się w obliczu danych z amerykańskiej gospodarki. Czy znaczy to, że w najbliższym czasie inwestorzy ponownie będą zmuszeni do szukania nowych dołków?

Dziś kupujących kolejny raz obiegł strach przed jastrzębią narracją Rezerwy Federalnej. Rynki finansowe w ostatnim czasie chciały wierzyć, że Fed będzie skłonny do bardziej gołębiej polityki zwłaszcza w warunkach wysyłającej alarmujące sygnały gospodarki. Jednocześnie jednak opublikowany dziś raport NFP o zatrudnieniu w USA okazały się mocny, mimo wciąż napływających informacji o ochłodzeniu na rynku pracy. Do grona tnących etaty korporacji dołączyła w ostatnim czasie m.in. Tesla, gdzie Elon Musk zapowiedział zmniejszenie zatrudnienia o 10% oraz wyraził głębokie obawy wokół sytuacji na rynku. Poprzednio etaty zdecydowały się ciąć m.in. Peloton, Netflix czy Snap. Indeks ISM dla usług spadł do poziomów najniższych od lutego 2021 roku. Zatrudnienie wzrosło o 390 tys, ponad 20% powyżej oczekiwań. Jednocześnie wzrosła ilość nowych zamówień. Pozytywny odczyt indeksu ma miejsce już 24 raz z rzędu, przez co rynki mogą spodziewać się kontynuacji wzrostowej passy. W świetle mocnych danych z gospodarki Fed rzeczywiście może zdecydować się na mocniejsze podwyżki i co najmniej wytrwać w postanowieniach. Wrześniowa podwyżka stóp procentowych o 50 pb wydaje się być wciąż w grze mimo rosnącej w ostatnim czasie gołębiej, optymistycznej dla rynków percepcji dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Wydaje się, że kupujący po prostu chcieliby wierzyć w taki scenariusz, co samo w sobie nie czyni go bardziej prawdopodobnym. Indeksy wyceniają dziś jastrzębi scenariusz, a podaż próbuje uświadomić bykom, że ponownie mogą znaleźć się w tarapatach.