Dotacje dla MŚP na automatyzację

W konkursie organizowanym przez PARP każda firma z makroregionu Polska Wschodnia może otrzymać nawet 3 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o unijne pieniądze na zmiany polegające na wdrożeniu w firmach nowoczesnych technologii. Szansę na to daje im nabór „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” z działania 1.2 programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Konkursowe zmagania prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a wnioski można składać do 25 października. Budżet konkursu to 100 mln zł.

Firmy mogą zgłaszać projekty, których celem jest przyspieszenie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację. Każda ma szansę na dofinansowanie w wysokości 3 mln zł. Otrzymane pieniądze mogą przeznaczyć m.in. na przeprowadzenie audytu technologicznego, w tym tzw. mapy drogowej transformacji cyfrowej. Dofinansowanie pokryje również koszty zakupu automatów, robotów i oprogramowania, a także usług szkoleniowych i doradczych.

Konkurs jest przeznaczony dla MŚP z makroregionu Polska Wschodnia, czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dotacje mogą zdobyć również wnioskodawcy z Mazowsza - oprócz Warszawy i otaczających ją powiatów. Więcej informacji: www.parp.gov.pl